Totes Ehepaar aus Eggenfelden soll obduziert werden

Die Leichen des Ehepaares, die eine Polizeistreife am Sonntag bei Eggenfelden gefunden hat, werden heute obduziert. Die Ermittler erhoffen sich wichtige Erkenntnisse zur genauen Todesursache. Mit einem Ergebnis der Untersuchungen sei frühestens am Nachmittag zu rechnen, so ein Polizeisprecher.

Ehepaar kam von Spaziergang nicht zurück

Der Sohn des Paares hatte den 60-jährigen Mann und die 53 Jahre alte Frau am frühen Morgen als vermisst gemeldet. Die beiden waren von einem Spaziergang am Samstag nicht zurückgekehrt. Daraufhin fanden Polizisten die Leichen der Gesuchten im Bereich des Mertseebaches. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.