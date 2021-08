Totes Baby in Mülltonne: Erschütternde Zeugenaussagen

Weißer Blazer, dunkler Schal - mit einem offiziellen Schreiben des Landgerichts verdeckte die Angeklagte beim Betreten des Verhandlungssaals ihr Gesicht. Bei einer kurzen Besprechung mit ihren Anwälten wirkte sie nervös. Die Angeklagte hat bereits ein Kind aus einer früheren Beziehung, das bei Pflegeeltern lebt.

Baby soll in Plastiktüte in Restmüll gelegt worden sein

Die Verlesung der Anklageschrift dauerte nicht lange. Am ersten Weihnachtsfeiertag vergangenen Jahres soll die gelernte Altenpflegerin gegen Mittag ihre Tochter auf die Welt gebracht haben. Das Frühchen kam laut Obduktionsergebnis lebend zur Welt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau das Mädchen auf einer Toilette zur Welt brachte und ihm wenig später die Luftzufuhr abschnitt. Anschließend soll sie das bewusstlose oder bereits tote Baby in eine Plastiktüte, dann diese samt Restmüll in einen Beutel gepackt und in eine Mülltonne gelegt haben.

Motiv laut Staatsanwaltschaft "krasse Eigensucht"

Als Motiv für die Tat sieht die Staatsanwaltschaft eine "besonders krasse Eigensucht" bei der Angeklagten. Sie hatte erst seit kurzem wieder ein stabiles Wohnverhältnis und wollte dieses durch die Schwangerschaft und die Geburt nicht gefährden.

Auf eine Einlassung nach der Verlesung der Anklageschrift verzichtete die 25-Jährige. Ihre Anwälte beantragten dafür gleich eine Unterbrechung, um weitere Punkte mit der Sachverständigen zu besprechen, die das psychologische Gutachten über ihre Mandantin erstellt hatte. Hier sahen sie nach eigenen Angaben Bedarf für eine Nachbesprechung.

Erste Zeugen: Zwei Polizeibeamte

Nach der Pause wurden als erste Zeugen zwei Polizeibeamte angehört. Sie waren als erste am Fundort des toten Säuglings. Die Zeugin, die das tote Kind gefunden und den Notruf gewählt hatte, hatte zuvor mit der Angeklagten zusammengewohnt. Wie der Polizist im Zeugenstand schilderte, hatte sie ihm gegenüber ausgesagt, bereits eine Schwangerschaft bei der 25-Jährigen vermutet zu haben. Diese hätte die Schwangerschaft aber immer wieder dementiert.

Angeklagte sagte laut Zeugin: "Ich wollte eh kein Kind haben"

Die Angeklagte wurde, während der tote Säugling gefunden wurde, gerade in ein Krankenhaus in Regensburg eingeliefert. Dort erklärte sie den Ärzten, kurz zuvor eine Totgeburt erlitten zu haben. Eine Zeugin, die die Angeklagte in die Klinik gefahren hatte, berichtete im Zeugenstand davon, dass diese auf dem Weg in die Klinik gesagt hätte: "Ich wollte eh kein Kind haben." Auf Nachfrage der Richter bezeichnete die Zeugin die Angeklagte als ruhig und emotionslos. Ihr Gesicht soll "käseweiß" gewesen sein. Am Tag vor der Tat soll die Angeklagte mit der Zeugin und anderen Freunden viel getrunken haben.

Mindestens 20 bis 35 Fälle jährlich

Gesicherte Zahlen zu Tötungsdelikten an Neugeborenen - sogenannte Neonatizide - in Deutschland gibt es nicht. Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) geht von mindestens 20 bis 35 Fällen pro Jahr aus - und von einer "nicht ganz geringen" Dunkelziffer. Das Familienministerium, Kirchen, Sozialdienste und Kommunen bieten Beratung für Schwangere in Notlagen an, auch über Angebote wie Babyklappen, Adoption oder anonyme Geburt.