Totes Baby in Mülltonne: Mutter wird Totschlag vorgeworfen

Nach dem Fund eines toten Babys an Weihnachten in einer Mülltonne in Regensburg hat die Staatsanwaltschaft neue Details bekanntgegeben. Laut dem vorläufigen Obduktionsergebnis besteht der Verdacht, dass das Baby durch Ersticken oder Unterkühlung gestorben ist. Auch ein Zusammenspiel beider möglicher Todesursachen sei möglich, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Mutter sitzt in U-Haft

Der 24-jährigen Mutter wird deshalb Totschlag vorgeworfen. Sie befindet sich in Untersuchungshaft. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft auch ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Das soll prüfen, ob die Mutter zum mutmaßlichen Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sein könnte.

Anwalt sieht psychischen Ausnahmezustand

Der Pflichtverteidiger der jungen Frau, Andreas Kaiser, geht von einem psychischen Ausnahmezustand seiner Mandantin aus. Das Kind sei laut Obduktion als Frühchen etwa in der 35. Schwangerschaftswoche lebend zur Welt gekommen sein. Die Frage sei allerdings, ob die Mutter auch gewusst habe, dass ihr Kind am Leben ist, so der Anwalt. Das Phänomen einer verdrängten Schwangerschaft sei zwar selten, komme aber doch immer wieder vor, sagt Kaiser.

Bis das psychiatrische Gutachten vorliege, könne es dauern, erklärt der Anwalt. Zum einen wegen der Corona-Einschränkungen, zum anderen sei mit der Sachverständigen Susanne Lausch eine renommierte Gutachterin beauftragt worden, die stark ausgelastet sei.