vor 22 Minuten

Totes Baby im Müll: Plädoyers im Prozess erwartet

Nach der Geburt ihres Kindes soll eine 25-jährige Mutter aus Regensburg ihr Baby getötet und in eine Mülltonne gelegt haben. Der Frau wird Mord vorgeworfen. Am Donnerstag werden vor dem Landgericht Regensburg die Plädoyers in dem Fall erwartet.