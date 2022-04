Totes Baby im Müll: Mutter wegen Totschlags verurteilt

Weil sie ihr neugeborenes Baby in einen Müllbeutel gesteckt und dadurch umgebracht hat, ist in Bayreuth eine Frau zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren und 9 Monaten verurteilt worden. Das am Dienstag vor dem Landgericht verkündete Urteil lautet auf Totschlag.

Jugendstrafe wegen Totschlags

Damit blieb die Kammer knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Jugendstrafe von sechseinhalb Jahren wegen Totschlags gefordert hatte. Der Verteidiger der 20-Jährigen hatte argumentiert, die Frau war davon ausgegangen, das Baby sei nach der Geburt gestorben und schon tot gewesen, als sie es in den Müllsack gelegt hatte. Vor Gericht berichtete die Angeklagte von Erinnerungslücken.

Neugeborenes Baby erstickte in Plastik eingewickelt

In der Urteilsverkündung hieß es, dass die Angeklagte wollte, dass ihr Leben ohne Kind weitergeht. Deswegen hat die Frau versucht, Schwangerschaft und Geburt geheim zu halten. An diesem Entschluss hat die 20-Jährige bis zuletzt festgehalten, so die Richterin. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie sehr wohl wusste, dass das Baby gelebt hatte, bevor sie es in Plastik wickelte: "Das Kind starb wie von der Angeklagten beabsichtigt durch Ersticken."

Toter Säugling: Urteil ist rechtskräftig

Die damals 19-Jährige hatte das Baby im vergangenen Jahr im Badezimmer der Wohnung eines Bekannten in Heinersreuth zur Welt gebracht. In den Mülltonnen des Mehrfamilienhauses war die Babyleiche entdeckt worden.

Die Jugendkammer war zuständig, weil die Angeklagte zur Tatzeit 19 Jahre alt war. Weil sowohl die Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft auf Rechtmittel verzichtet haben, ist das Urteil rechtskräftig, bestätigte der Vizepräsident des Landgerichts Bayreuth, Bernhard Heim.

