Totes Baby im Müll: Mutter wegen Totschlags angeklagt

In Bayreuth beginnt am Freitag, den 25. März, der Prozess gegen eine zum Tatzeitpunkt 19-Jährige, die im Sommer 2021 ihr neugeborenes Baby getötet haben soll. Die Jugendstrafkammer hat bislang zehn Verhandlungstage bis Ende April angesetzt. Die Anklage lautet auf Totschlag.

Säugling in Plastik eingewickelt und in den Müll geworfen

Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bayreuth soll die Frau, die aus dem Landkreis Bamberg stammt, in der Nacht vom 17. auf den 18. Juli 2021 im Badezimmer einer Heinersreuther Wohnung ein Mädchen zur Welt gebracht haben. Anschließend habe sie das Baby in eine Plastikverpackung gewickelt und in der Mülltonne des Hauses entsorgt. Das Kind sei innerhalb kürzester Zeit verstorben. Eine Nachbarin entdeckte den toten Säugling in der Mülltonne.

Prozess in Bayreuth: Zeugen und Sachverständige geladen

Die junge Mutter wurde einen Tag später festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Nach Informationen des Landgerichts Bayreuth wurden für den Prozess 20 Zeuginnen und Zeugen sowie vier Sachverständige der Fachrichtungen forensische Psychiatrie, Gynäkologie und Rechtsmedizin geladen.