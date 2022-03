Totes Baby im Müll: Mutter mit Erinnerungslücken vor Gericht

Im Sommer 2021 bringt eine 19 Jahre alte Frau heimlich ein Kind zur Welt. Einen Tag später wird es in einer Mülltonne gefunden. Nun muss sie sich für die Tat vor dem Landgericht Bayreuth verantworten. Der Vorwurf: Totschlag. Am ersten Prozesstag hat sie Tat gestanden.

Baby im Müll: Mutter mit Fußfesseln vor Gericht

"Es tut mir leid, ich will mich bei allen entschuldigen, denen ich Leid zugefügt habe", mit diesen Worten stellt sich die heute 20-jährige Angeklagte fast drei Stunden lang den Fragen des Gerichts. Sie sitzt mit Fußfesseln auf der Anklagebank, spricht mit meist klarer Stimme in das Mikrofon auf dem Tisch vor ihr. Nach einer von ihrem Verteidiger vorgelesenen Einlassung beantwortet sie alle Fragen selbst.

Die Familienverhältnisse der Angeklagten scheinen schwierig zu sein. Als sie drei Jahre alt war, trennten sich die Eltern. Sie wuchs mal bei der Mutter, mal beim Vater, mal bei den Großeltern auf. Es sei ihr schwergefallen, Vertrauen zu Dritten aufzubauen, heißt es zu Beginn des Prozesses in ihrer Erklärung, sie habe viel Ablehnung erfahren.

Beim Freund zum ersten Mal geliebt gefühlt

Etwa ein Jahr war die Angeklagte mit ihrem Freund zusammen. Kennengelernt hatten sie sich über das Internet. Bei ihm habe sie sich das erste Mal sicher und geliebt gefühlt, sagt sie. Sie hätten Zukunftspläne gehabt, wollten nach der Ausbildung zusammenziehen. Auch das Verhältnis zu der Mutter des Freundes sei gut gewesen, die Beziehung mit dem Freund harmonisch. Ihm konnte sie vertrauen. Offenbar aber nicht genug. Denn von ihrer Schwangerschaft sagte sie ihm nichts. Aus Angst, ihn und die Beziehung zu verlieren. Nun bereue sie, dass sie sich weder ihm noch sonst jemanden geöffnet habe.

Vor Gericht distanziert sie sich von ihrer Aussage in U-Haft, wonach sie von der Schwangerschaft nichts gewusst habe. Wann sie allerdings wirklich begriff, dass sie ein Kind bekommen wird, wird am ersten Prozesstag nicht eindeutig klar. Die Aussagen fallen unterschiedlich aus.

19-Jährige informiert sich im Internet über Abtreibung

Über Verhütung habe sie mit ihrem Freund nicht geredet. Drei Wochen will sie die Pille genommen haben, dann hätte sie sie abgesetzt. Ihre Monatsblutungen seien immer schon unregelmäßig gewesen, das hätte sie zunächst nicht irritiert, zumal es auch während der Schwangerschaft zweimal zu Blutungen gekommen sein soll. Das habe sie dann wieder beruhigt. Dennoch: Sie gibt zu, im Internet nach Möglichkeiten der Abtreibung gesucht zu haben. Die Ermittlungen haben zudem ergeben, dass sie wohl auch nach "Schwangerschaftstest" gesucht hatte.

Andere bemerken, dass die Frau zunimmt

Während der Schwangerschaft soll sie deutlich zugenommen haben. Von bis zu 30 Kilo ist vor Gericht die Rede. Sie selbst geht von maximal 15 aus. Mehrfach wurde sie auf eine mögliche Schwangerschaft angesprochen. Von ihrer Oma, aber auch von ihrem Freund. Wirklich bewusst sei es ihr erst Anfang Juli gewesen, sagt sie vor Gericht. Das war knapp drei Wochen vor der Geburt. Sie habe "einen Kloß im Hals" gehabt, konnte mit niemanden darüber reden. "Ich hatte zu viel Angst", sagt sie. Die Antwort auf die Nachfrage wovor genau, bleibt sie schuldig.

"Ich kann mich nicht mehr erinnern"

"Ich kann mich nicht erinnern", ist einer der Sätze, der in den drei Stunden des Verhörs am häufigsten fällt. Sie habe keine klaren Erinnerungen an die Geburt. Sie habe Unterleibsschmerzen gehabt, das hätten aber auch starke Regelschmerzen sein können, sagt die 20-Jährige. Mehrfach sei sie ins Badezimmer gegangen, bevor in den Abendstunden des 17. Julis 2021 das Baby gekommen sei. Es soll 51 Zentimeter groß, 3.356 Gramm schwer und lebensfähig gewesen sein.

Sie könne sich nicht erinnern, ob das Kind Laute von sich gegeben habe, sagt die Frau vor Gericht. Sie könne sich an keinerlei Gefühle erinnern und auch nicht an das Aussehen des Kindes. Dass es ein Mädchen war, sei ihr nicht bewusst gewesen. "Ich habe gar nichts gedacht“, sagt sie vor Gericht.

Ihr Anwalt sagt, sie habe Blickkontakt mit dem Kind vermieden. Sie habe sich eine Totgeburt eingeredet, "um sich nicht mit der fürchterlichen Situation auseinandersetzen zu müssen, dass hier ein Kind ums Leben gekommen ist". Heute wünsche sie sich nichts mehr, als in der Situation nicht versagt zu haben.

Baby kommt in Badezimmer in Heinersreuth zur Welt

Woran sie sich erinnern kann ist nur, dass sie für ein paar Tage zu einem guten Bekannten in Heinersreuth im Landkreis Bayreuth gefahren ist - in dessen Badezimmer sie das Baby schließlich auch gebar. Der Vorwand für die Reise: Sie wollte ihm beim Streichen der Wohnung helfen. Heute sagt sie, sie hatte vor, mit ihm über die Schwangerschaft zu reden. Aber letztlich habe sie sich nicht getraut. Auch die beiden kannten sich über das Internet, hatten sich ein Jahr lang nicht gesehen. Im Vorfeld hatte sie ihm geschrieben, dass er sich nicht wundern solle: Aufgrund psychischer Probleme habe sie deutlich zugenommen.

Baby in Plastikverpackung gelegt und entsorgt

Woran sie sich auch erinnern kann ist, dass sie das Kind auf dem Arm hatte und es in eine leere Toilettenpapier-Plastikverpackung gelegt hat. Sie habe Blut vom Boden aufgewischt und sich selbst in der Badewanne gewaschen. Wann sie – offenbar gemeinsam mit ihrem Bekannten – den Müll nach unten in die Sammelstelle vor das Haus gebracht hat, und ob sie oder er das Baby zuvor in eine dunkle Mülltüte gesteckt hat, blieb noch ungeklärt. Auch hier gebe es eine Erinnerungslücke.

Staatsanwaltschaft sieht Vorsatz

Die Staatsanwaltschaft sieht das alles etwas anders: Sie geht davon aus, dass die junge Frau nichts über die Schwangerschaft sagte, "um als Täterin der Tötung ihres Kindes unentdeckt zu bleiben". Sie habe gewollt, dass niemand das Kind vermisst, wenn sie es nach der Geburt tötet und die Leiche entsorgt, heißt es. Mit Blick auf die anstehende Geburt soll sie sich extra bei dem Bekannten eingeladen haben, um die Tötung dort zu vollziehen.

Für den Prozess sind noch weitere neun Verhandlungstage angesetzt. 20 Zeugen und Gutachter sollen gehört werden, bevor das Gericht ein Urteil sprechen wird. Der Frau drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Mit Material von dpa.