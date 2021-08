27.08.2021, 07:02 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Totes Baby im Müll: Landgericht Regensburg fällt ein Urteil

Am Landgericht Regensburg wird heute das Urteil im Prozess gegen eine 25-Jährige erwartet, die an Weihnachten vergangenen Jahres ihr Neugeborenes getötet und in eine Mülltonne gelegt haben soll. Sie könnte für mehrere Jahre ins Gefängnis gehen.