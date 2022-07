Totes Ärztepaar: Anklage gegen Tochter und deren Freund erhoben

Rund ein halbes Jahr nachdem in einem Haus in Mistelbach im Landkreis Bayreuth ein Ärztepaar getötet worden ist, hat die Staatsanwaltschaft Bayreuth Anklage wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen die Tochter des Paares und deren Freund erhoben.

Tochter und ihr Freund müssen vor die Große Jugendkammer

Wie der Leitende Oberstaatsanwalt Martin Dippold mitteilt, wurden die Ermittlungen in dem Fall Ende Juni abgeschlossen. Die beiden Beschuldigten sollen sich nun vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Bayreuth verantworten müssen.

Tötungsdelikt in Mistelbach: Familienstreit als Tatmotiv?

Das Ärztepaar wurde in der Nacht zum 9. Januar in seinem Wohnhaus im Schlaf erstochen. Neben der Angeklagten, der zum Tatzeitpunkt 16 Jahre alten Tochter, hinterlässt das Paar drei weitere minderjährige Kinder. Bereits kurz nach der Tat kam der damals 18 Jahre alte Freund der Tochter wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft, sechs Wochen später die Tochter selbst.

Das Tatmotiv soll ein Streit in der Familie gewesen sein. Nach der Tat war das junge Paar zunächst nach Bayreuth geflüchtet, hatte sich dann dort aber der Polizei gestellt. Der mutmaßliche Doppelmord hatte für großes Aufsehen gesorgt. Der 51 Jahre alte Mediziner war als Kinderarzt in der Region bekannt.