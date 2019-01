vor etwa einer Stunde

Toter Wolf im Landkreis Regensburg aufgefunden

Ein Wolf ist in der Oberpfalz augenscheinlich von einem Zug überfahren worden. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) in Augsburg ist das Tier von der Polizei an einem Bahngleis nahe Regenstauf im Landkreis Regensburg entdeckt worden.