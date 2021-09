"Toter Winkel": Brummi-Fahrer gibt Kindern Lkw-Verkehrserziehung

Das Gefährt ist ohne Frage sehr beeindruckend. Selten steht man wohl so andächtig vor einem riesigen LKW. Fast 20 Meter lang, 40 Tonnen schwer und halb so hoch wie ein Haus ist der Laster von Berufskraftfahrer Mark Schneider. Der Mittelfranke aus Ottensoos im Landkreis Nürnberger Land ist täglich im Fernverkehr unterwegs, fährt vor allem Gartenhäuschen für eine Spedition von A nach B in ganz Süddeutschland.

Viele Szenen im Straßenverkehr habe er schon erlebt, dass es einem die Haare zu Berge stehen lasse, betont Mark Schneider. Und schuld seien bei Weitem nicht immer die Lkw-Fahrer. Das Image seiner Zunft sei generell nicht das Beste. Jetzt ist er in einer ganz besonderen Mission unterwegs.

"Toter Winkel": Die Welt aus Sicht des Führerhauses

Was Mark Schneider derzeit an drei Wochenenden in Ottensoos gemeinsam mit dem ortsansässigen Skiclub organisiert hat, ist vorbildhaft: In verkehrserzieherischer Absicht erklärt der Lkw-Fahrer Kindern aus der Region die Sicht auf den Straßenverkehr aus der Perspektive des Führerhauses. Im Mittelpunkt steht der "Tote Winkel".

Insgesamt 30 Kinder sollen an diesem Tag im wahrsten Sinne des Wortes erfahren und sehen, was der Lkw-Fahrer alles wahrnimmt, beziehungsweise nicht wahrnimmt. Die Spiegel am Laster sind groß, gewölbt und überlebenswichtig, alles erfassen können sie aber nicht.

Eva Wald macht den Anfang in der ersten von drei Gruppen. Mutig steigt die Neunjährige die Stufen zum Führerhaus hinauf. Die erste Fahrt in einem Lkw für die Grundschülerin. Mark Schneider nimmt ihr die Scheu, erklärt während des Fahrens was er im Spiegel sieht und was nicht. Eva wird schnell klar, wo die Gefahrenzone ist. Allzu nah will sie sich mit ihrem Rad künftig hinter keinen Lkw mehr stellen.

Bürgermeister sperrt Wendehammer für "Lkw-Verkehrserziehung"

Volle Unterstützung erfährt die Aktion vom ortsansässigen Skiclub. Dort werden nicht nur Skifahrten organisiert, sondern auch viele Radausflüge. Michael Wald vom Skiclub arbeitet hauptberuflich in der Radbranche, unternimmt viel mit den Kindern in und um Ottensoos. Zusammen mit dem befreundeten Lkw-Fahrer hat er die Idee ins Leben gerufen.

Verkehrserziehung seitens der Polizei sei gar nicht so leicht nach Ottensoos zu bekommen, so Wald. Warum also nicht ein wenig Eigeninitiative an den Tag legen und Kinder aufklären, wie gefährlich es hinter so einem Lkw sein kann.

"Wenn wir nur ein Leben retten, einen Unfall verhindern, hat sich die ganze Sache mehr als gelohnt!" Michael Wald, Skiclub Ottensoos.

Schnell ist auch der Bürgermeister von Ottensoos, Klaus Falk, von der Aktion überzeugt. Die Gemeinde lässt den Wendehammer am Ortseingang an drei Samstagen für die "Lkw-Verkehrserziehung" sperren, so dass ohne Gefahr aufgeklärt werden kann. "Das ganze genießt unsere vollste Unterstützung", sagt der Bürgermeister.

Lkw-Fahrt liefert Aha-Erlebnis

Für die meisten Kinder ist die Fahrt im Lkw und die Erklärungen rund um den "Toten Winkel" ein echtes Aha-Erlebnis. Außerdem waren die meisten noch nie in einem Laster gesessen. Ein völlig neuer Blickwinkel für die Kleinen und auch so manche Eltern, die kurz im Führerhaus Platz nehmen. Es gehe eben darum, mehr Verständnis füreinander im Straßenverkehr zu entwickeln.

Feedback von Lkw-Fahrern aus ganz Deutschland

Lkw-Fahrer Mark Schneider ist gut vernetzt in den Sozialen Medien. Viele Berufskollegen bundesweit haben von der Aktion Wind bekommen, sie bereits geteilt und sich erkundigt, was alles zu beachten sei für diese Art der aktiven Verkehrserziehung. Einige Brummifahrer haben bereits angedeutet, bald Ähnliches anbieten zu wollen. Quasi ein Win-Win-Situation für alle Verkehrsteilnehmenden.