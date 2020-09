Toter von Wohnhausbrand in Gangkofen identifiziert

Zwei Tage nach dem Wohnhausbrand mit einem Toten in Gangkofen (Lkr. Rottal-Inn) konnte jetzt das Opfer identifiziert werden. Wie die Polizei bekannt gab, handelt es sich bei dem Toten um den 56-jährigen Bewohner des Hauses, der dort alleine lebte. Fremde Gewalteinwirkung konnte ausgeschlossen werden.

Todes- und Brandursache nicht genau feststellbar

Die Todesursache ist ebenso wie die Brandursache nicht zweifelsfrei feststellbar. Indizien deuten auf einen Tod durch giftige Gase hin, die bei dem Brand mit extremer Rauchentwicklung entstanden sind. Als Brandursache dürfte laut Brandfahnder ein technischer Defekt in Frage kommen, wodurch sich gelagerter Müll entzündet hatte.

Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden

Das Wohnhaus in der Bahnhofstraße in Gangkofen wurde bei dem Brand in den frühen Morgenstunden des Montag innen praktisch völlig zerstört. Der Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.