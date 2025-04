Toter und Schwerverletzte in Nürnberg: Tötungsdelikt vermutet

In Nürnberg sind am Mittwochmorgen ein toter Mann und eine lebensgefährlich verletzte Frau in einer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht im Fall des Mannes von einem Tötungsdelikt aus. Ein Sprecher sagte dem BR, um 6.15 Uhr sei ein Notruf eingegangen, in dem laute Schreie aus der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden waren. Ein Nachbar hatte die Polizei alarmiert. Eine Polizeistreife entdeckte daraufhin den Toten und die Schwerstverletzte in dem Apartment. Weitere Personen waren demnach nicht anwesend.

Mediziner kämpfen um Leben der Frau

Die lebensgefährlich verletzte Frau befindet sich laut Polizei in einem kritischen Zustand. Sie wird in einem Krankenhaus intensivmedizinisch versorgt. Die Identität beider Personen ist noch nicht bekannt. Am mutmaßlichen Tatort haben Spurensicherung und Rechtsmedizin ihre Arbeit aufgenommen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei stünden noch ganz am Anfang, so der Sprecher.