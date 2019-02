Warum der Kleinbus aus dem Landkreis Augsburg auf die Gegenfahrbahn kam ist derzeit noch unklar. Das Fahrzeug prallte frontal in zwei Fahrzeuge die auf den Weg zum Flughafen waren. Den Rettungskräften bot sich ein Trümmerfeld - laut einem Polizeisprecher muss der Aufprall gewaltig gewesen sein - Fahrzeugteile verteilen sich über hundert Meter.

Eine Tote und fünf Schwerverletzte

Für die junge Fahrerin des ersten Fahrzeuges in das der Kleinbus krachte kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Im Transporter waren mit 6 Personen besetzt und fuhr nach Erding - mehrere Personen waren eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Auch der Fahrer des Kleinwagens mußte frei geschnitten werden. Fünf Personen wurden schwer verletzt und kamen zum Teil mit Rettungshubschraubern in die Kliniken.

Flughafentangente komplett gesperrt

Für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn ist die Flughafentangente weiter total gesperrt. Schon Anfang der Woche kam es auf der Flughafentangente Ost zu einem Frontalcrash - drei Personen wurden dabei zum Teil schwer verletzt.