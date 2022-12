Totes Baby nahe Parkplatz gefunden - Gewalttat vermutet

Ein totes Neugeborenes ist am Sonntagmittag im Wald im Bereich des Wanderparkplatzes Seekopf in Ruhpolding (Landkreis Traunstein) gefunden worden. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Die verständigten Einsatzkräfte bargen den Jungen demnach hinter einem Wall am Wanderweg in Richtung Förchensee.

Hinweise auf Gewalttat

Die Kriminalpolizei leitete sofort Untersuchungen ein, der Leichnam wurde noch am selben Abend im Institut für Rechtsmedizin obduziert. Dabei hätten sich Hinweise auf einen gewaltsamen Tod ergeben, so die Ermittler. Deshalb hat die zuständige Staatsanwaltschaft Traunstein Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts eingeleitet.

Die Polizei geht davon aus, dass der tote Säugling nur kurze Zeit, bevor er gefunden wurde, nahe dem Parkplatz abgelegt worden war. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, der Junge sei kurz nach der Geburt gestorben.

Polizei bittet um Hinweise

Am Montag waren laut eines Polizeisprechers rund um den Wanderparkplatz keine Ermittlungen mehr geplant. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisen – und nach der Mutter des toten Babys.