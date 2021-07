Toter Säugling im Müll: Haftbefehl gegen Mutter erlassen

Nach dem Fund eines toten Babys in Heinersreuth im Landkreis Bayreuth sitzt die 19-jährige Mutter in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags erlassen. Das teilten Staatsanwaltschaft Bayreuth und Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Heinersreuth: Mutter hat Kind lebend zur Welt gebracht

Die 19-Jährige stammt aus dem Landkreis Bamberg. Der Leichnam des Neugeborenen war am Montagmittag zufällig von einer Zeugin in einer Mülltonne bei einem Mehrfamilienhaus in Heinersreuth entdeckt worden. Die Mutter wurde noch am selben Tag im Landkreis Bamberg festgenommen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die junge Frau habe das Kind am Wochenende lebend zur Welt gebracht. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen sowie des vorläufigen Ergebnisses der rechtsmedizinischen Untersuchung bestehe der Tatverdacht eines Tötungsdeliktes. Zu dem Vater des toten Säuglings macht die Polizei keine Angaben.