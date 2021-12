Toter Säugling im Müll: Anklage gegen 19-jährige Mutter erhoben

Eine 19-Jährige aus Heinersreuth im Landkreis Bayreuth muss sich wegen Totschlags an einem Neugeborenen vor dem Landgericht Bayreuth verantworten. Das teilte das zuständige Landgericht am Donnerstag mit.

Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen 19-Jährige

Die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten, die sich aktuell in Untersuchungshaft befindet, zur Last, ihre eigene Tochter getötet zu haben. Dies sei kurz nachdem sie das lebensfähige Kind im Badezimmer zur Welt gebracht hatte geschehen. Nach der Durchtrennung der Nabelschnur soll die Tatverdächtige den Säugling mit Tötungsabsicht in eine Plastikverpackung gewickelt und in einen Müllsack gelegt zu haben.

Totes Baby in Mülltonne gefunden

Das Kind sei in kurzer Zeit verstorben. Noch in derselben Nacht soll die Tatverdächtige die Kinderleiche in einer Mülltonne im Hof ihres Wohnhauses in Heinersreuth entsorgt haben. Die erste große Jugendkammer des Landgerichts muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Hauptverhandlungstermine wurden noch nicht anberaumt.