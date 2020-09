Toter Rentner treibt in Münchner Isar

Schock am späten Mittwochvormittag an der Reichenbachbrücke in München. Ein lebloser Körper treibt in der Isar. Spaziergänger sehen ihn und setzen sofort einen Notruf ab. Dann geht alles ganz schnell: Zwei Münchner stürzen sich wagemutig in den Fluss und ziehen den älteren Mann an Land. Dabei wird einer der Helfer am Bein verletzt.

Jede Hilfe kam zu spät

Polizisten versuchen den Rentner wiederzubeleben. Kurz darauf treffen auch schon Rettungsdienst und Feuerwehr ein, intensivieren die Reanimation. Doch der Mann sei bereits tot, so die Feuerwehr.

Hilfe für die Helfer

Der verletzte Helfer musste in ein Münchner Krankenhaus transportiert werden. Der andere vollkommen durchnässte Mann, der helfen wollte, wird von einem Kriseninterventionsteam betreut. Ob der Rentner verunglückt ist, ist bisher noch unbekannt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.