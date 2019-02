Toter Radfahrer in Bamberg: Polizei will Identität klären

Bei einem Unfall in der Bamberger Innenstadt am Samstagabend ist ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Bislang ist nicht bekannt, wer der Mann ist. Die Polizei will seine Identität klären. Die Ermittler haben deshalb nun mehrere Fotos von seiner Kleidung veröffentlicht und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Unter den Kleidungsstücken sind laut Polizei beispielsweise eine auffällig blau-grau-orange Sportjacke mit Kapuze und Turnschuhe der Marke "Nike".

Beschreibung des toten Fahrradfahrers

Nach ersten Ermittlungen war der tote Mann etwa Ende 20, Anfang 30, er hatte eine normale Statur, dunkle Haare und einen Dreitagebart. Er hat gebrochen Deutsch gesprochen und hatte einen osteuropäischen Akzent. Wer den Mann kennt oder der Polizei weiterhelfen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/91 29 210 melden.

Unfall in der Bamberger Innenstadt

Der Radfahrer war am Samstagabend gegen 21.15 Uhr in der Bamberger Innenstadt an der Kreuzung Magazin-/Siechenstraße beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt. Wenig später war er im Krankenhaus seinen schweren Kopf-Verletzungen erlegen. Er trug keinen Fahrrad-Helm.