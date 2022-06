Toter nach Brand in Mehrfamilienhaus in Coburg

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Coburg ist am Nachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei ging gegen kurz nach 16 Uhr der Notruf über einen Wohnungsbrand am Heimatring ein. Die hinzu gerufene Feuerwehr löschte den Zimmerbrand im fünften Obergeschoss. Beim Betreten der Wohnung fanden die Beamten einen 89-jährigen Mann tot in seiner Wohnung.

Brandursache in Coburg unklar

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch unklar, so der Coburger Polizeichef Ralf Neumüller zum BR. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten ihre Wohnungen verlassen. Eine Frau erlitt dabei eine Verletzung am Bein. Die Kriminalpolizei Coburg hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.