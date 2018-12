Toter Mann in Straubing: Polizei geht von Gewalttat aus

Bei dem toten 62-Jährigen aus Straubing geht die Polizei von einer Gewalttat aus. Der Mann wurde am Dienstagvormittag leblos in seiner Wohnung in der Innenstadt gefunden. Zu den genaueren Umständen will die Polizei bislang nichts sagen - aus ermittlungstechnischen Gründen, wie es heißt. "Er wurde getötet", sagte ein Polizeisprecher im Bayerischen Rundfunk.

Großer Polizeieinsatz in der Stadt

Bei der Kripo in Straubing wurde inzwischen eine eigene Ermittlungsgruppe gebildet. Sie arbeitet in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg zusammen. Die Leiche sollte am Mittwochnachmittag obduziert werden.

Nach dem Vorfall am Dienstag gab es einen großen Polizeieinsatz in der Innenstadt. Die Polizei durchsuchte in der östlichen Innenstadt Mülltonnen, berichtet das Online-Portal Idowa. Der Einsatz war am frühen Abend beendet.