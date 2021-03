Toter Junge in Kleinsendelbach: Polizei nimmt Vater fest

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Verdacht steht, am Sonntagabend in Kleinsendelbach im Landkreis Forchheim seinen neun Jahre alten Sohn getötet zu haben. Wie die Polizei mitteilt, ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gegen den 50-Jährigen wegen Mordes.

Vater tritt Mutter mit Messer entgegen

Ersten Erkenntnissen zufolge habe die getrenntlebende Ehefrau den gemeinsamen Sohn nach einem Wochenende beim Vater abholen wollen, als ihr der frühere Lebensgefährte mit einem Messer entgegentrat. Die Frau fürchtete um das Leben ihres Sohnes und wählte den Notruf.

Polizisten finden leblosen Körper des Jungen

Die nur wenige Minuten später eintreffenden Polizisten hätten den leblosen Jungen im Obergeschoss des Hauses aufgefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Jungen feststellen, der bereits einige Stunden zuvor eingetreten sein soll. Der Vater wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Untersuchungen des Leichnams hätten ergeben, dass der Junge aufgrund von Gewalteinwirkung gestorben sei.