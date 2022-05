Rätsel um toten Bub aus der Donau: Polizei bittet um Mithilfe

Einen grausigen Fund machte ein Kanufahrer am 19. Mai auf der Donau: Das Paket, das er mit seinem Paddel an Land zog, entpuppte sich als eingepackte Kinderleiche. Seither laufen die Ermittlungen - bisher aber noch ohne konkrete Ergebnisse.

Wie die Polizei mitteilte, waren Beamte am vergangenen Samstag am Ufer der Donau zwischen den Staustufen Ingolstadt und Vohburg unterwegs und befragten Passanten. Insgesamt sind bereits über 20 Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen, diese werden aktuell noch überprüft.

Toter Junge aus der Donau: Polizei bittet um Mithilfe

Das Kind im Vorschulalter ist noch nicht identifiziert. Auch das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung liegt laut Polizei noch nicht vor. Die Ermittler überprüfen dutzende Vermisstenfälle und bitten weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer seit etwa Frühjahrsbeginn verdächtige Wahrnehmungen zwischen den Staustufen Ingolstadt und Vohburg gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Rufnummer 0841/93430 entgegen.

Polizei will im Wasser und in Containern suchen

Auch in der Donau soll die Suche fortgeführt werden. Sobald das Wetter es zulässt, soll ein Sonargerät zum Einsatz kommen, um unter Wasser nach Spuren zu suchen. Für Donnerstag plant die Polizei eine Untersuchung der Container an den Staustufen. Darin werden die an den Rechen angeschwemmten Abfälle gesammelt.