Toter in Straubing: Obduktion bestätigt Gewaltverbrechen

Der in Straubing gefundene Tote ist tatsächlich durch ein Gewaltverbrechen ums Leben gekommen. Dies habe die Obduktion bestätigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 62-Jährige war am Dienstag leblos in einer Wohnung gefunden worden.

Schnell von Gewalttat ausgegangen

Die Beamten wollen sich bislang jedoch nicht weiter zu dem Fall äußern, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. So blieb etwa die genaue Todesursache zunächst unklar sowie die Frage, ob der Mann in seiner eigenen Wohnung gefunden wurde. Die Polizei ging sehr schnell von einer Gewalttat aus und hat eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet.