Toter in Mintraching: Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Nach dem Tod eines 73-Jährigen in Mintraching bei Regensburg geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Die Leiche des Mannes war am Samstagabend in einem Haus gefunden worden, wie die Regensburger Kriminalpolizei mitteilte.

Hinweis auf Gewaltverbrechen

Am Samstag gegen 22 Uhr wurde in dem Haus in der Hauptstraße die Leiche des 73-Jährigen gefunden. Die Kriminalpolizei in Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Am Sonntag haben Rechtsmediziner den Leichnam untersucht. Nach vorläufigen Obduktionsergebnissen gibt es Anhaltspunkte, die auf ein Gewaltdelikt hinweisen.

Wie genau der Rentner zu Tode kam will die Polizei noch nicht sagen. "Es laufen noch verschiedene Ermittlungen", so ein Polizeisprecher am Montag zum Bayerischen Rundfunk. Am Dienstag soll sich die Kriminalpolizei wohl mit weiteren Informationen an die Öffentlichkeit wenden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen. Wer am Samstagnachmittag in Mintraching im Bereich der Hauptstraße Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.