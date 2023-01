Toter in Gunzenhausen: Obduktion bringt kein Ergebnis

Am Silvestermorgen ist ein 23-Jähriger tot an einem Gleis am Bahnhof Gunzenhausen gefunden worden. Noch immer ist nicht klar, wie der Mann ums Leben kam. Die angeordnete Obduktion ergab keine eineindeutige Todesursache. Wie ein Sprecher der Polizei dem Bayerischen Rundfunk sagte, gebe es zwar Zeichen von Gewalteinwirkungen, diese seien nach derzeitigem Erkenntnisstand aber nicht todesursächlich gewesen.

Herkunft der Verletzungen bislang unklar

Unklar ist auch, ob die Gewaltspuren durch einen unbekannten Dritten oder durch Selbsteinwirkung zu Stande kamen. Um die Todesursache zu klären, wurde nun ein chemisch-toxikologisches Gutachten in Auftrag gegeben. Das soll klären, ob Alkohol- oder Drogen als Todesursache in Betracht kommen. Mit Ergebnissen könne aber erst in etwa drei Wochen gerechnet werden, so der Polizeisprecher.

Späteres Opfer verletzte zuvor anderen mit einem Messer

Am Samstag war es zunächst zu einer Auseinandersetzung in der Innenstadt gekommen, bei der ein ebenfalls 23-Jähriger verletzt wurde. Er hatte Stichwunden im Oberkörper. Täter ist wohl der später tot Aufgefundene.

Der Verletzte konnte im Krankenhaus befragt werden, zum Inhalt wollte der Polizeisprecher aber aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen. Es gehe jetzt darum herauszufinden, warum der junge Mann gestorben ist, so der Sprecher.