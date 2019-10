Toter in Burglengenfeld: Identität des Mannes noch unklar

Nachdem auf einem Gelände einer Spedition mit Kompostabladeplatz in Burglengenfeld (Lkr. Schwandorf) ein toter Mann entdeckt wurde, gehen die Ermittlungen heute weiter. Obwohl die Leiche Donnerstagvormittag entdeckt wurde, konnte die Identität des toten Mannes zunächst nicht geklärt werden. Somit konnten auch die Angehörigen noch nicht informiert werden, sagte Polizeisprecherin Sandra Mallmann dem Bayerischen Rundfunk. Das könnte heute geschehen.

Auch Todesursache noch unklar

Außerdem werden die Ergebnisse der Zeugenvernehmungen zusammengetragen und ausgewertet. Befragt wurden vor allem Mitarbeiter der Kompostierungsanlage. Außerdem soll die Leiche wohl obduziert werden. Dies sei in solchen Fällen üblich, so Mallmann.

Wie der Mann zu Tode kam und ob es sich bei ihm um den Fahrer eines in der Nähe stehenden Lastwagens handelt, der nicht der Spedition gehört ist, ist ebenfalls noch unklar. Ebenso muss geklärt werden, ob eine Gewalttat vorliegt oder ein Suizid in Frage kommt. Es werde in alle Richtungen ermittelt, betonte die Polizeisprecherin.

Mitarbeiter der Speditionsfirma entdeckt Blutlache

Am Donnerstagnachmittag hatten Beamte der Spurensicherung das Gelände in Burglengenfeld inspiziert und dabei unter anderem den Laubhaufen, in dem die Leiche lag, mit einem Rechen untersucht. Außerdem kam eine Drohne zum Einsatz, die Aufnahmen von dem Gelände im Südwesten von Burglengenfeld gemacht hat. Auf dem Areal befindet sich auch ein Containerdienst, viele Lkw verkehren dort.

Einem Mitarbeiter der Firma war der geparkte Lkw am Donnerstagvormittag aufgefallen. Er stand direkt neben einem Haufen mit Grünabfall. Ganz in der Nähe des Lastwagens entdeckte der Mitarbeiter dann eine größere Menge Blut, woraufhin er die Polizei rief. Die fand schließlich die Leiche des Mannes.

Steht Unfall mit Zementlaster in Zusammenhang?

Derzeit wird auch geprüft, ob der Unfall eines Zementlasters, der sich in der Nacht zum Donnerstag nicht weit entfernt ereignet hatte, in Zusammenhang mit diesem Fall steht. Die Spurensicherung sei hier ebenfalls vor Ort gewesen, hieß es seitens der Polizei. Bisher sei der einzige Zusammenhang zwischen den zwei Fällen aber nur die räumliche Nähe. Bei dem Verkehrsunfall war ein Silozug, der mit Zement beladen war, auf der Umgehungsstraße in Burglengenfeld umgekippt und im Straßengraben gelandet. Laut Polizei war der 43-jährige Fahrer alkoholisiert. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.