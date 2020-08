Toter in Bayreuth: Polizei ermittelt in Richtung Tötungsdelikt

Die Polizei geht davon aus, dass der 24-Jährige einer Gewalttat zum Opfer gefallen ist. Der Mann wurde in der Nacht zum Mittwoch (19.08.20) tot auf einem Radweg in Bayreuth aufgefunden. Man ermittle in Richtung eines Tötungsdelikts, teilte die Polizei auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks mit.

Polizei: "Massive Gewalteinwirkung"

Am Körper des jungen Mannes sei eine massive Gewalteinwirkung sichtbar gewesen, so der Polizeisprecher. Man warte aber noch die Ergebnisse der Spurensicherung und der laufenden Obduktion ab, bevor sich Genaueres sagen lasse.

Passanten entdeckten den Mann tot auf einem Radweg in Bayreuth

Der 24-jährige Bayreuther war von zwei Passanten leblos auf einem Fuß- und Radweg zwischen der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und der Frauenhoferstraße im Stadtteil Oberkonnersreuth entdeckt worden. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei sperrte die Örtlichkeit weiträumig ab. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.