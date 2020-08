Toter in Bayreuth: Obduktion bestätigt Gewaltverbrechen

Der 24-Jährige, der in der Nacht zum Mittwoch (19.08.20) tot auf einem Radweg in Bayreuth gefunden worden war, ist – wie bereits vermutet worden war – an den Folgen massiver Gewalteinwirkung gestorben.

Gewaltverbrechen ist Ursache für den Tod des Mannes

Das haben die Ergebnisse der Obduktion bestätigt, teilte die Polizei jetzt mit. Kripo und Staatsanwaltschaft gehen daher von einem Tötungsdelikt aus. Zur Aufklärung des Gewaltverbrechens wurde die Sonderkommission "Radweg" eingerichtet.

24-Jähriger war mit Fahrrad unterwegs

Nach aktuellem Ermittlungsstand war der junge Mann mit einem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg zwischen der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und der Fraunhoferstraße im Stadtteil Oberkonnersreuth unterwegs. Das Opfer fuhr dabei ein schwarz-blaues Rad der Marke Cube und trug eine schwarze, lange Hose, ein schwarzes T-Shirt sowie einen schwarzen Rucksack. Zwei Passanten hatten den Bayreuther leblos auf dem Radweg aufgefunden.

Polizei Bayreuth sucht Zeugen

Zeugen, die Angaben zur Tat, dem Opfer oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo Bayreuth telefonisch in Verbindung zu setzen.