Toter im Wald: Identität steht fest

Am Samstag ist in einem Waldstück bei Furth im Wald im Landkreis Cham eine Leiche gefunden worden. Bislang war nicht klar, wer der Mann war. Inzwischen ist die Identität des Toten aber geklärt.

Mann wohl im Wald gestürzt

Bei dem toten Mann handelt sich um einen 64-Jährigen, der zuletzt in Furth im Wald wohnhaft war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er starb vermutlich bei einem Sturz, als er im Wald nahe Daberg unterwegs war. Dort hatten ihn Spaziergänger am Samstag entdeckt.

Alle Umstände deuten laut Polizei auf einen Unfall hin. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder ein Gewaltdelikt wurden bei einer Obduktion nicht festgestellt. Genaueres zum möglichen Unfallgeschehen will die Polizei aber nicht bekannt geben.

Hinweise und Gerüchte in der Bevölkerung

Mehrere Zeugen hatten sich aufgrund einer veröffentlichten Personenbeschreibung gemeldet. Sie konnten Hinweise auf die Identität des Mannes geben.

Die zunächst unbekannte Leiche hatte in Furth im Wald die Gerüchteküche brodeln lassen. Die Polizei hatte aber alle Mutmaßungen - zum Beispiel zu Mafiaverbindungen - zurückgewiesen.