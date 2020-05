Toter Dreijähriger: Dillinger Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach dem Tod eines dreijährigen Jungen in Dillingen an der Donau im Oktober des vergangenen Jahres hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um den 23-jährigen Lebensgefährten der Mutter des Kindes.

Tatverdächtiger soll Kind massiv misshandelt haben

Er soll den Jungen massiv misshandelt haben. Der Fall hatte auch deshalb für Aufsehen gesorgt, weil Recherchen des BR ein mögliches Behördenversagen im Vorfeld des Todes aufgedeckt hatten.

Rechtsmedizinisches Gutachten zum Tod des Dreijährigen

Der Dreijährige war im Oktober zuhause kollabiert, als er mit dem Lebensgefährten seiner Mutter alleine war. Nach Reanimationsmaßnahmen wurde er in die Kinderklinik nach Augsburg gebracht. Dort starb er kurz darauf. Die genaue Todesursache blieb aber zunächst unklar. Aufgrund des jetzt vorliegenden rechtsmedizinischen Gutachtens besteht laut Polizei der dringende Verdacht, dass der Junge massiv körperlich misshandelt wurde. Letztlich habe stumpfe Gewalt gegen den Bauch zum Tod geführt.

Recherchen des BR: Mögliches Behördenversagen

Nach BR-Recherchen hatte das Jugendamt in Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt), wo die Mutter zuvor gewohnt hatte, die Familie "pädagogisch betreut". Das teilte das Amt damals mit. Die Betreuung sei aber 2017 beendet worden. Deshalb sei beim Umzug nach Schwaben auch das Jugendamt am Landratsamt Dillingen nicht informiert worden, erklärte die Stadt Halle im vergangenen Dezember.

Nachbarin: Hinweis auf mögliche Kindeswohlgefährdung

Eine Nachbarin in Dillingen hatte sich außerdem Sorgen um den Hund der Familie gemacht und sich beim Veterinäramt gemeldet. Die Frage einer Mitarbeiterin, ob auch eine Kindeswohlgefährdung vorliegen könne, habe sie bejaht, so die Nachbarin gegenüber dem BR. Das Veterinäramt hatte daraufhin allerdings nicht das Jugendamt über den Verdacht informiert.