Toter Bub aus Dillingen: Kritik an Behörden reißt nicht ab

Im Oktober war ein dreijähriger Bub an inneren Verletzungen im Dillinger Krankenhaus gestorben. Ihre Ursache ist den Ermittlern noch unklar. Bevor seine 21-jährige Mutter mit ihren drei Kindern im Januar 2019 von Halle nach Dillingen gezogen war, war sie vom Jugendamt in Halle betreut worden. Da das Jugendamt die Betreuung aber 2017 nach eigener Aussage eingestellt hatte, habe man bei dem Umzug die Behörden in DIllingen nicht informiert. Das sei nur verpflichtend, wenn noch eine Betreuung bestehe, rechtfertigt sich das Hallenser Jugendamt.

Nachbarin bereits im Juli Verdacht gemeldet

Nachdem Kinderschützer bereits engmaschigere Kontrollen verlangt haben, übt nun auch die Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz (Grüne) scharfe Kritik an den Behörden. Der Grund: Bereits im Juli hatte eine Nachbarin das Dillinger Veterinäramt informiert, dass die Hunde der Familie meist eingesperrt seien und auch die Kinder nie nach draußen kämen.

Ekin Deligöz, die auch zweite Vorsitzende beim Deutschen Kinderschutzbund ist, kritisiert, dass das Veterinäramt nicht das zuständige Jugendamt informierte, dass hier möglicherweise eine Kindeswohlgefährdung vorliege. Dazu sei es nach dem Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz verpflichtet gewesen. Den Datenschutz vorzuschieben, sei hier nicht richtig, so Deligöz zum BR.

Jede zweite Anzeige ein Treffer

Das Landratsamt gab als Begründung an, dass im vergangenen Jahr von 280 Meldungen nur 127 zutreffend gewesen seien. Wenn auf jede zweite Meldung tatsächlich eine konkrete Kindeswohlgefährdung kommt, sei das vielmehr ein Grund dafür, direkt und unverzüglich das Jugendamt zu kontaktieren, argumentiert die Bundestagsabgeordnete.

Deligöz kritisierte auch das Jugendamt in Halle. Es werde sich kritischen Fragen stellen müssen, warum es die Betreuung der jungen Mutter und ihrer Kinder bereits 2017 eingestellt und keinen weiteren Kontakt mehr zu der Familie gehalten habe.

Bub war nicht bei vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen gewesen

Außerdem monierte Deligöz, dass den bayerischen Behörden offenbar nicht aufgefallen sei, dass die Mutter den Buben nicht bei den in Bayern verpflichtenden Vorsorgeuntersuchungen vorgestellt hatte. Bayern sollte hier ein Einladungswesen für solche Untersuchungen einführen, wie es in anderen Bundesländern vorgeschrieben sei. Dann wäre der Junge mit höherer Wahrscheinlichkeit auf dem Radar des Jugendamts Dillingen erschienen.

Die Bayerische Staatsregierung hatte vor Jahren bewusst auf dieses Instrument verzichtet, weil sie es als "nicht dienlich für den Kinderschutz erachtet" habe, so Deligöz weiter.