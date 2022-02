Toter bei Treibjagd-Unfall: Schütze war erfahrener Jäger

Nach einem tödlichen Querschläger während einer Treibjagd am Dreikönigstag bei Volkach im Landkreis Kitzingen dauern die Ermittlungen an. Fest steht: der 32-jährige Schütze, der den tödlichen Schuss abgegeben hat, ist kein Anfänger mehr, sondern ein erfahrener Jäger. Das teilt das Polizeipräsidium Unterfranken gegenüber BR24 mit.

In Jägerkreisen war der Vorfall intensiv diskutiert worden, unter anderem, weil es sich bei dem Verdächtigen um einen Jungjäger gehandelt haben soll. Der Mann war jedoch schon länger als drei Jahre im Besitz eines Jagdscheines.

Ermittler warten auf Gutachten

Die Ermittlungen zum Geschehen dauern derweil noch an. Die Beamten gehen von einem Unfall aus und ermitteln in Richtung fahrlässige Tötung. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde ein 78-jähriger Jäger bei einer Treibjagd auf seinem Hochsitz von einem Querschläger am Kopf getroffen und tödlich verletzt. Das Geschoss stammt aus der Waffe des 32-Jährigen. Zur genauen Klärung des Jagdunfalls warten Polizei und Staatsanwaltschaft noch auf ein Gutachten des Landeskriminalamtes, das Klarheit in den Fall bringen soll.

Derzeit ermittelt die Polizei gegen den Schützen wegen fahrlässiger Tötung. Dem Jagdpächter bzw. dem von ihm entsandten Verantwortlichen sei nach aktuellem Stand keine Pflichtverletzung nachzuweisen. Die Sicherheitsunterweisungen und die nötigen Vorkehrungen seien nach Zeugenaussagen vor Beginn der Drückjagd pflichtgemäß durchgeführt worden.