Toter bei Polizeieinsatz: Ursache trotz Obduktion unklar

Nach dem Tod eines Mannes während eines Polizeieinsatzes in Wenzenbach im Landkreis Regensburg bleibt die Todesursache weiterhin unklar. Eine am Montag durchgeführte Obduktion durch das Institut für Rechtsmedizin in Erlangen ergab, dass der 31-jährige Regensburger weder durch einen Herzinfarkt noch infolge unmittelbaren Erstickens gestorben ist.

Obduktion: "Keine Hinweise intensiver Gewalteinwirkung"

Der Mann hatte sich zuvor der Festnahme durch Polizeibeamte widersetzt und wurde daher zu Boden gebracht und an Händen und Füßen gefesselt. Daraufhin sei der Mann bewusstlos geworden und hätte aufgehört zu atmen, so die Regensburger Staatsanwaltschaft in einer ersten Pressemitteilung am Montag. "Abgesehen von Haltespuren an den Armen des Verstorbenen ergaben sich auch keine Hinweise intensiver Gewalteinwirkung", teilt nun ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit Blick auf die Obduktion schriftlich mit.

Ermittler untersuchen Leichnam auf Betäubungsmittel

Weiterhin stehen noch eine chemisch-toxikologische sowie eine feingewebliche Untersuchung aus. Sie sollen klären, ob der Mann möglicherweise unter Medikamenten- oder Betäubungsmitteleinfluss stand. "Beides könnte nach Aussage des Instituts für Rechtsmedizin Erlangen in Kombination mit dem Umstand, dass der Verstorbene auf dem Bauch lag, zum Tode geführt haben." Weiter heißt es in der Pressemitteilung zu dem Obduktionsergebnis, dass auch die medizinische Vorgeschichte des Mannes ermittelt werden soll. Daher sei mit Ergebnissen erst in mehreren Wochen zu rechnen.

Ermittlungen mit "größtmöglicher Objektivität"

Weiterhin sieht die Regensburger Staatsanwaltschaft keinen konkreten Tatverdacht gegen einen der eingesetzten Beamten. Neben der Staatsanwaltschaft ermittelt auch das Bayerische Landeskriminalamt und diene der "Sicherung größtmöglicher Objektivität".

Grund für den Polizeieinsatz war, dass der später verstorbene Mann einen 28-Jährigen wohl mit einer Eisenstange angegriffen und am Kopf verletzt hatte. Nach derzeitigem Stand hatte sich der Mann dann der Festnahme durch die Polizei widersetzt, wodurch einer der Beamten verletzt wurde.