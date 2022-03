Toter bei Polizeieinsatz: Familie will zweite Obduktion

Nachdem am Sonntagabend ein 31-jähriger Mann in Wenzenbach bei Regensburg während seiner Festnahme durch die Polizei ums Leben gekommen ist, hat die Familie eine zweite Obduktion beantragen lassen. Das bestätigte der Anwalt der Familie, Philipp Pruy, dem Bayerischen Rundfunk. Die Familie kritisiert außerdem, von der Polizei nicht ausreichend über den Fall informiert worden zu sein.

Familie: Keine Auskunft trotz Vermisstenmeldung?

Nach Angaben der Familie habe der Mann am Sonntagnachmittag die Wohnung der Mutter verlassen. Da er gegen 1 Uhr in der Nacht noch nicht wieder zuhause war, meldete die Mutter den seit seinem 16. Lebensjahr an Schizophrenie leidenden Sohn bei der Polizei als vermisst. Am Montag folgten laut Anwalt Pruy weitere Anrufe bei der Polizei in Regensburg, auch Fotos schickte die Familie an die Beamten.

Nachdem der Fall am Montag erstmals in den Medien aufgetaucht war und die Beschreibung zum Vermissten passte, wandte sich die Familie zusätzlich an die Kriminalpolizei. Dort bekam die Familie Pruy zufolge ebenfalls keine Auskunft. Unter anderem soll der Familie als Grund ein gerade erfolgter Schichtwechsel genannt worden sein.

Erst am Dienstag soll die Polizei der Familie bestätigt haben, dass es sich bei dem Toten tatsächlich um den 31-Jährigen handelt. Auch wenn er keinen Ausweis bei sich hatte, verstehe er nicht, wieso die Familie erst am zweiten Tag nach dem Vorfall verständigt worden sei, sagt Anwalt Pruy. Die Polizei habe die Beschreibung und Fotos von der Familie bekommen. "Es gibt ja in einer Stadt wie Regensburg nicht dutzende Vermisstenfälle jeden Tag", sagt Pruy.

Genaue Todesursache bislang unklar

Wie die Staatsanwaltschaft Regensburg im Laufe der Woche mitteilte, hatte die Polizei am Sonntagabend nach dem Mann gesucht, weil er einen anderen Mann am Kopf verletzt haben soll. Da sich der 31-Jährige bei der Festnahme laut Polizei wehrte und einen Polizisten verletzt haben soll, wurde er an Händen und später auch an den Füßen gefesselt. Während der Festnahme starb der Mann.

Die genaue Todesursache ist noch nicht geklärt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe die Obduktion bisher ergeben, dass zumindest ein Herzinfarkt und "unmittelbares Ersticken" ausgeschlossen werden können. Einen konkreten Tatverdacht gegen die beteiligten Polizisten gibt es laut Staatsanwaltschaft nicht.

Verschiedene Untersuchungen laufen noch

Weitere Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen, Pruy beantragte für die Familie aber bereits die zweite Obduktion. Da die Familie diese nicht selbst finanzieren könne, müsste sie im Rahmen der Ermittlungen veranlasst werden. Die Chancen dafür stehen aber schlecht. Es sei unüblich, in einem Ermittlungsverfahren einen zweiten Sachverständigen hinzuzuziehen, solang keine Zweifel am ursprünglichen Gutachten bestünden, so die Regensburger Staatsanwaltschaft. Davon abgesehen, werde der finale Obduktionsbericht erst in mehreren Wochen vorliegen, wenn unter anderem toxikologische Untersuchungen abgeschlossen seien.

Die Ermittler sollten eine weitere unabhängige Untersuchung dennoch in Erwägung ziehen, findet Philipp Pruy und verweist auf die besonderen Umstände des Todes. "Das sollte im ureigensten Interesse der Ermittler sein." Der Familie gehe es schlecht, sie stehe unter Schock.