Toter bei Lauf: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Im Fall des Toten im Wald bei Lauf an der Pegnitz sind zwei dringend Tatverdächtige festgenommen worden. Die Polizei Mittelfranken will morgen in einer Pressekonferenz darüber informieren. Ein Pilzsammler hatte das Opfer entdeckt.