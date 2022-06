Toter Bartgeier Wally: "Geringe Chance auf Aufklärung"

Der Tod des Bartgeier-Weibchens Wally gibt weiterhin Rätsel auf. Rund eineinhalb Wochen nach dem Auffinden der Überreste sei die Chance sehr gering, dass eine Todesursache herausgefunden wird. Das sagte der Biologische Leiter des Tiergarten Nürnberg, Jörg Beckmann, dem BR.

Todesursache bei Wally: Natürliches Ereignis wahrscheinlich

Laut Toni Wegschneider vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) sei das Bartgeierweibchen Wally in einem sehr abgelegenen Gebiet aufgefunden worden. In dieser Gegend sei keine Seilbahn oder Stromleitung in der Nähe, mit der sie kollidiert sein könnte. "Die Überreste werden auch auf Bleibelastung und Jagdmunition hin untersucht. Das sind aber Faktoren, die ich für unwahrscheinlich halte. Eher würde ich ein natürliches Ereignis annehmen, wie zum Beispiel ein Kampf mit einem Steinadler oder ein Unwetter", so Wegschneider. Die Überreste von Wally befinden sich derzeit zu einer pathologischen Untersuchung in München.

Nachdem der GPS-Sender keine Daten mehr gesendet hatte, fand ein Kletterteam des LBV am 28. Mai die Reste des seit Mitte April verschwundenen Tieres. In einer unzugänglichen Felsrinne auf 1.500 Metern Höhe lagen Knochen, Federn, Ring und Sender. Wally und das Bartgeier-Weibchen Bavaria waren im vergangenen Sommer mehr als 100 Jahre nach der Ausrottung der Bartgeier in Deutschland im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert worden.

Projekt mit Tiergarten Nürnberg und Nationalpark Berchtesgaden

Die Auswilderung ist Teil eines Projektes, bei dem zehn Jahre lang jährlich je zwei Bartgeier in den Ostalpen ausgewildert werden. Unter der Federführung des LBV nehmen an dem 2021 gestarteten Projekt unter anderem der Nationalpark Berchtesgaden und der Tiergarten Nürnberg teil.