Toter Ballon-Pilot stammt aus Neu-Ulm

Sechs Passagiere wurden verletzt, der Pilot kam ums Leben. Sein Heißluftballon war am Sonntagabend am Mittelrhein südlich von Koblenz verunglückt.

Neu-Ulmer Pilot transportierte drei Ehepaare

Bei dem 35-Jährigen handelt es sich laut Polizei um einen Mann aus Neu-Ulm. Der Pilot habe inzwischen im rheinland-pfälzischen Hunsrück gelebt. Die verletzten Passagiere im Alter von 42 bis 69 Jahren kommen den Angaben zufolge aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Zwei Paare wohnen ebenfalls im Hunsrück, das dritte lebt im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen. Zwei der Passagiere wurden schwer verletzt. Alle sechs Passagiere kamen nach Angaben des Sprechers in Krankenhäuser in Boppard, Koblenz und Mainz.

Passagiere aus dem Korb geschleudert

Der Ballon war ersten Ermittlungen zufolge am Sonntagabend bei dem Dorf Urbar rund 45 Kilometer südlich von Koblenz beim Landeanflug von einem Windstoß erfasst worden. Der Korb sei mehrfach auf einem Acker aufgeschlagen, vier Insassen seien herausgeschleudert worden. Der Ballon sei den steilen Berg hinab in Richtung Rhein gerutscht und habe sich in unwegsamem Gelände in Bäumen verfangen. Dort wurden die restlichen drei Insassen gefunden. Der Ballonführer war tot. Der Unfallort ist nicht weit vom weltberühmten Loreley-Felsen entfernt.

