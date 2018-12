Toter aus Vilskanal bei Velden geborgen

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Wasserwacht haben am Samstagmorgen einen Mann aus einem Auto im Vilskanal bei Velden im Landkreis Landshut geborgen. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern handelt es sich um einen 29-Jährigen aus dem Landkreis Erding. Der Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen.

Auto lag mit den Reifen nach oben im Bach

Das Auto befand sich fast komplett unter Wasser, mit den Reifen nach oben, so ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Velden. Spaziergänger, die mit ihren Hunden unterwegs waren, hatten das Fahrzeug in einem Seitenarm der Vils entdeckt und sofort Polizei und Feuerwehr alarmiert, so der Sprecher.

Die Einsatzkräfte suchten auch ein benachbartes Feld und das Bachbett nach eventuellen weiteren Personen ab. Die Suche verlief jedoch negativ.

"Wir wollten auf Nummer sicher gehen, dass sich nicht noch eine weitere Person eventuell unter Wasser befindet." Sprecher der Feuerwehr

Leiche wird obduziert

Der genaue Unfallhergang müsse jetzt ermittelt werden, so der Polizeisprecher. Von der Staatsanwaltschaft Landshut wurde daher ein unfallanalytisches Gutachten sowie eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Der Einsatz, an dem rund 45 Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr, Wasserwacht und auch ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, dauerte rund zwei Stunden.