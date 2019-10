Toter auf Firmengelände in Burglengenfeld gefunden

Auf dem Firmengelände einer Spedition in Burglengenfeld ist eine toter Mann gefunden worden. Ein Gewaltverbrechen könne nicht ausgeschlossen werden, so eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Fremder Lastwagen und Blutlache

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Donnerstagvormittag auf dem Gelände ein firmenfremder Lastwagen aufgefunden. Aufgefallen war das Fahrzeug einem Mitarbeiter der Spedition. In unmittelbarer Nähe des Lastwagens konnte der Mitarbeiter auch eine größere Menge Blut feststellen. Daraufhin verständigte er sofort die Polizei. Eine eingeleitete Suche führte zu dem Toten. Er konnte unweit des Sattelzuges auf dem Firmengelände gefunden werden, so die Sprecherin.

Todesursache noch unklar

Die Hintergründe zu den Todesumständen seien noch unklar, die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen. "Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt", so die Sprecherin. Die Staatsanwaltschaft Amberg ordnete die Hinzuziehung eines Rechtsmediziners aus Erlangen an, um Aufschluss zu den Todesumständen zu erhalten.