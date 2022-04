Toter auf Autobahnparkplatz Metten: Polizei sucht Zeugen

Am 6. Februar ist auf einem Pendlerparkplatz der A3 nahe Metten im Landkreis Deggendorf ein Mann tot aufgefunden worden. Das meldet das Polizeipräsidium Niederbayern. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kripo Deggendorf haben ergeben, dass es sich bei dem Mann um den 55-jährigen Kazimierz Miroslav Czyz handelt, der im polnischen Zabrze geboren wurde und zuletzt in Frankfurt (Oder) sowie in Neuburg am Inn im Landkreis Passau gewohnt hat.

Todesumstände unklar: Wohl keine Fremdeinwirkung

Die Todesumstände sind noch unklar. Der Mann wurde abends gegen 20 Uhr von Verkehrsteilnehmern in seinem schwarzen VW-Caddy mit Passauer Kennzeichen gefunden. Die Obduktion habe laut Polizei keine Hinweise auf Gewalteinwirkung ergeben. Trotzdem werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu Aufenthaltsorten, Beschäftigungsverhältnissen und Bekannten des toten Mannes geben können, ebenso wie zu dem schwarzen VW Caddy mit dem Kennzeichen PA-JC 14. Bis April 2021 hatte Czyz in Neuburg am Inn gelebt, danach zog er nach Frankfurt (Oder). Deswegen könnte es sein, dass er sich kurz vor seinem Tod im Raum Passau aufgehalten habe, so die Polizei. Hinweise nimmt die Kripo Deggendorf entgegen.