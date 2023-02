Toter am Bahnhof: Haftbefehle gegen mutmaßliche Drogendealer

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat zwei mutmaßliche Drogenhändler in Gunzenhausen festgenommen. Entsprechende Haftbefehle sind bereits durch eine Ermittlungsrichterin erlassen worden. Die beiden 28- und 37-jährigen Männer sollen in einen Todesfall verwickelt sein, der sich am Silvestermorgen am Gunzenhäuser Bahnhof ereignet hatte, teilt das Polizeipräsidium Mittelfranken mit.

Toter starb an Überdosis Kokain

Dort war ein 23-Jähriger tot aufgefunden worden. Wie die Ermittlungen ergaben, war der junge Mann zuvor unter Drogeneinfluss in eine Messerstecherei am Hafnermarkt verwickelt gewesen. Die Verletzungen, die später an seiner Leiche zu finden waren, hatte sich der 23-Jährige aber wohl selbst zugefügt. Der Mann hatte in der Nacht auf den 31. Dezember 2022 neben Kokain auch Alkohol und Medikamente zu sich genommen, so die Polizei. Als Todesursache wurde eine Überdosis Kokain festgestellt, die der Mann offenbar in Selbsttötungsabsicht genommen hatte. Auf den Gleisen liegend war der Mann dann gestorben.

"Soko Gleis" durchsuchte mehrere Häuser

Die sogenannte "Soko Gleis" der Ansbacher Kripo ist bei den Ermittlungen auf mehrere Männer gestoßen, die Zeugen beziehungsweise Beteiligte der vorangegangenen Messerstecherei waren. Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wurden Anfang dieses Jahres beantragt. Der 37-jährige mutmaßliche Drogendealer wurde anschließend festgenommen.

Am vergangenen Donnerstag (09.02.23) wurden dann in Gunzenhausen fünf Objekte gleichzeitig durchsucht. Dabei wurde in einem Fall Haschisch, Amphetamin und Marihuana gefunden. Noch am selben Abend wurde deswegen ein weiterer Haftbefehl gegen einen 28-jährigen mutmaßlichen Drogendealer erlassen.