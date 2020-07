Toter 17-Jähriger: Obduktion soll Klarheit schaffen

In der Nacht auf Donnerstag ist bei Grafenwöhr ein Jugendlicher tot aufgefunden worden. Heute soll nun eine Obduktion des Leichnams Klarheit über die Todesursache bringen. Die Untersuchung findet am rechtsmedizinischen Institut in Erlangen statt.

Keine Hinweise auf Gewalt

Der 17-Jährige war am Montag verschwunden. Drei Tage lang hatten Polizei und Rettungskräfte intensiv nach ihm gesucht. Taucher durchkämmten auch mehrere Fischweiher in der Gegend. Am Donnerstag wurde der Jugendliche dann tot in einem Waldstück bei Grafenwöhr gefunden. Hinweise auf Gewalteinwirkung hatte die Polizei nicht festgestellt.

Der Jugendliche war am Montag mit Freunden in dem Gebiet unterwegs, hatte sich dann aber von seinen Begleitern getrennt. Als er in der Nacht nicht nach Hause kam, meldete die Familie ihn als vermisst.

Kerzen am Fundort

Die Anteilnahme in Grafenwöhr ist groß. An einer Fischerhütte, wo der Jugendliche zuletzt gesehen wurde, haben Freunde Kerzen aufgestellt.