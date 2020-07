Toter 17-Jähriger: Obduktion bringt kein Ergebnis

Der rätselhafte Tod eines 17-Jährigen vor einer Woche in Grafenwöhr bleibt weiterhin ungeklärt. Bei der Obduktion des Leichnams habe "keine anatomisch, fassbare Todesursache" ermittelt werden können, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Montag mit. Deshalb sei zusätzlich eine chemisch-toxikologische Untersuchung in Auftrag gegeben worden. Diese Untersuchung könnte zum Beispiel Aufschluss darüber geben, ob Drogen im Spiel waren. Das Ergebnis sei in rund zwei Wochen zu erwarten, teilte die Polizei weiter mit.

17-Jähriger lag tot im Wald

Der Jugendliche war am Montag vor einer Woche nach einem Treffen mit Freunden verschwunden. Drei Tage lang hatte daraufhin ein Großaufgebot von Polizei und Rettungsdiensten nach ihm gesucht. Am vergangenen Donnerstag schließlich wurde er dann tot in einem Waldstück bei Grafenwöhr gefunden.