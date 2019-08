Totenkopf-Schilder: DAV reagiert auf verstiegene Bergsteiger

Nach den drei Rettungsaktionen der Bergwacht für verstiegene Bergwanderer, die die Abzweigung zum Waxriessteig am Poschberg übersehen hatten, hat der Deutsche Alpenvereins (DAV) reagiert. Die dort für den Wege-Unterhalt zuständige Reichenhaller Sektion hat jetzt zusätzliche, improvisierte Schilder an Bäumen auf dem Zieh- und Fußweg zur Poschhütte und an der vor wenigen Jahren neu gebauten Sackgassen-Forststraße angebracht.

Warnung mit schwarzem Totenkopf

Die gelben Schilder mit schwarzer Schrift und Totenkopf sollen Verstiegene rechtzeitig warnen. Auf ihnen steht unmissverständlich: "Stop! - Absturzgelände folgt! Weg endet hier!" Die Schilder sind provisorisch und sollen noch heuer durch feste, witterungsbeständige Metalltafeln ersetzt werden. Die Sofort-Maßnahme soll der Bergwacht weitere schlaflose Nächte am Poschberg ersparen.

Bisherige Markierungen wurden übersehen

Insgesamt sechs Personen hatten am vergangenen Wochenende die eigentlich gut sichtbaren und am vergangenen Mittwoch vom Wege-Team aufgefrischten und ergänzten Weg-Markierungen und gelben Wegweiser schlichtweg übersehen. Die ursprüngliche Vermutung, dass ein dort abgestellter Baucontainer mit Forst-Abfällen den Wanderern die Sicht versperrt hatte, erwies sich als eher unwahrscheinlich. Die Leute, die teilweise zuvor sogar über den richtigen Verlauf des Waxriessteig aufgestiegen waren, folgten im Abstieg offensichtlich der wesentlich breiteren neuen Sackgassen-Forststraße und dem alten Ziehweg zur Posch-Jagdfütte. Sie gingen dann einen alten, verfallenen Steig weiter, und saßen in der Folge im steilen und gefährlichen Gelände fest.