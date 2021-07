Toter Säugling im Abfall gefunden

Das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth haben am Abend mitgeteilt, dass eine Zeugin gegen 12.30 Uhr den Leichnam eines Neugeborenen gefunden habe. Der Säugling habe in einem Abfallbehältnis vor einem Mehrfamilienhaus in Heinersreuth im Landkreis Bayreuth gelegen. Die Frau hat daraufhin den Notruf gewählt.

Spurensicherung und rechtsmedizinische Untersuchung

Zur Klärung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Spezialisten der Kripo Bayreuth führen am Einsatzort Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das Fachkommissariat der Kripo Bayreuth habe in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen, heißt es weiter.