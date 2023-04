Tote Zehnjährige in Wunsiedel: Soko ermittelt "unter Hochdruck"

Zwei Tage nach dem Tod eines zehnjährigen Mädchens in Wunsiedel hat Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) am Donnerstagnachmittag die Jugendhilfeeinrichtung besucht. Nach einem etwa einstündigen Gespräch mit Mitarbeitenden des Zentrums legte sie Blumen am Eingangsbereich der Einrichtung nieder. Ihre Gedanken seien bei den Angehörigen des Mädchens, so Scharf.

"Wir sind alle sehr betroffen und erschüttert von dieser dramatischen Situation." Als Jugendministerin sei es ihr wichtig, sich ein Bild von der Situation der Kinder und Jugendlichen, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu machen. Sie sei dankbar, dass der Träger der Einrichtung - die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg - sofort nach dem Tod des Mädchens das Personal verstärkt habe. Es sei nun wichtig, dass die Kinder und Jugendlichen und das Personal bei der Trauerarbeit begleitet werden.

Wunsiedel: Ministerin Scharf lobt Einrichtung für Aufarbeitung

Sie selbst habe bei ihrem Besuch keine Kinder direkt getroffen: "Es ist wichtig, dass wir ihnen diesen notwendigen Schutz auch bieten. Und dass sie in ihrer gewohnten Umgebung mit ihren Betreuerinnen und Betreuern diese Situation auch aufarbeiten können." Nach Angaben der Ministerin sei momentan der Großteil der 89 Kinder und Jugendliche im Jugendhilfezentrum, ein Teil der Gruppe kehre nun auch wieder aus einer Skifreizeit zurück. Eine Sprecherin der Einrichtung wiederum hatte dem BR gesagt, aktuell befänden sich nur wenige Kinder in der Einrichtung - eine Gruppe sei im Skiurlaub, viele Kinder seien wegen der Osterferien bei Familienangehörigen.

Scharf bezeichnete die Einrichtung als vorbildlich, hier seien die Kinder bestens betreut. "Man spürt auch den engen Zusammenhalt." Sie hoffe, dass es bald ein Ermittlungsergebnis gebe, damit wieder Normalität in der Einrichtung einkehren könne. "Es ist dramatisch, was sich hier ereignet hat." Die Einrichtung habe einen hervorragenden Ruf, ergänzte sie.

Betreiber will sich nicht äußern – "Kümmern uns jetzt um die Kinder"

Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt mittlerweile wegen eines Tötungsdelikts. Die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Regensburg (KFJ) will sich auf BR-Nachfrage zunächst nicht mehr zu dem Fall äußern. "Wir befinden uns in einer akuten Krisensituation", so eine KJF-Sprecherin. "Wir haben ganz viel damit zu tun, uns um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern."

Der Trägerverein KJF betreut in seinen Einrichtungen laut Website "Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich in besonderen Lebenssituationen befinden und/oder beeinträchtigt sind". Die Einrichtung in Wunsiedel, in der am Dienstag das tote Mädchen gefunden wurde, bietet laut der KJF-Sprecherin 90 Plätze und beschäftigt 90 Mitarbeitende, die bis auf wenige Ausnahmen – Hausmeister und die Besetzung des Sekretariats – zum pädagogischen Fachpersonal gehörten und für die Betreuung der Kinder zuständig seien. Die Kinder sind in Wohngruppen in einzelnen Häusern untergebracht.

Staatsanwaltschaft: Keine Beschuldigten, keine Tatverdächtigen

Am Donnerstag sagte Matthias Goers, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hof, man habe weder Beschuldigte noch Tatverdächtige. Er wies damit Spekulationen zurück. Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod des Mädchens gingen die Ermittlungsbehörden nicht von einem Sexualdelikt aus. Die Kriminalbeamten könnten "Mutmaßungen hinsichtlich eines möglichen Sexualdeliktes derzeit nicht bestätigen", hieß es in einer verbreiteten gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Polizei ermittelt mit der 40-köpfigen Sonderkommission "Park" zu den Hintergründen des Todes. Sie ermittle unter Hochdruck, erklärten die Behörden. Es gebe bislang auch keine Hinweise darauf, dass sich jemand unberechtigt von außen Zutritt zu der Einrichtung verschafft habe.