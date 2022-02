BR24live: Alle Infos zum S-Bahn-Unglück in Schäftlarn

Im südlichen Landkreis München hat sich ein schweres S-Bahn-Unglück ereignet. Dabei kam mindestens ein Mensch ums Leben, 30 Menschen wurden teils schwer verletzt.

Nach Angaben der Münchner Polizei waren in Ebenhausen, einem Ortsteil von Schäftlarn, zwei S-Bahnen zusammengestoßen. Das Zugunglück ereignete sich aus noch ungeklärter Ursache gegen 16.40 Uhr nördlich des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn. Der Bahnhof liegt an der Strecke der S7 nach Wolfratshausen. Die Strecke ist in diesem Bereich eingleisig. Eine S-Bahn war Richtung München, die andere Richtung Wolfratshausen unterwegs.

Bahnstrecke und B11 gesperrt

Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr sind im Großeinsatz. Laut Polizeisprecher waren am Abend rund 200 Einsatzkräfte vor Ort. Auch Hubschrauber von Polizei und Rettungshelfern seien im Einsatz. Die Bahnstrecke der Linie S7 ist seit dem Unfall gesperrt. Die vorbeiführende B11 ebenfalls. Die Polizei rät, die Bundesstraße weiträumig zu umfahren. Die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen werden vermutlich bis tief in die Nacht gehen.