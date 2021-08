Tote Störche bei Coburg: Hinweise auf Vergiftung durch Köder

In unmittelbarer Nähe eines Nests sind im Landkreis Coburg zwei tote Jungstörche gefunden worden. Wie der Landesbund für Vogelschutz (LBV) auf Nachfrage des BR mitteilt, sei bei einem der Tiere nicht auszuschließen, dass es vergiftet wurde. Bei dem zweiten Jungvogel seien hingegen Verletzungen festgestellt worden, die auf einen Flugunfall hindeuteten. Die beiden Weißstörche seien etwa 200 Meter entfernt von einem Horst in Dörfles-Esbach gefunden worden.

LGL analysiert toten Storch aus dem Landkreis Coburg

Das mit der pathologischen Untersuchung beauftragte Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) habe bei einem der Vögel zahlreiche innere Verletzungen und Blutungen festgestellt, unter anderem an Lunge, Nieren und Leber. Woher die Schäden rührten, sei zunächst nicht erklärbar, heißt es in dem Bericht, der dem BR vorliegt.

Jungstorch könnte Tier mit Giftköder gefressen haben

Weil eine Vergiftung nicht auszuschließen sei, wurden Proben an das Institut für Toxikologie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München geschickt. Ein Ergebnis steht noch aus.

Beim LBV heißt es auf Nachfrage, dass der vergiftete Vogel eine Maus oder Ratte verspeist haben könnte, auf die zuvor mit Giftködern Jagd gemacht worden sei. Derlei Vergiftungen kämen unter Mäusebussarden, Rotmilanen, Krähen und Störchen häufiger vor.

Unter den etwa 60 jedes Jahr in Bayern tot aufgefundenen großen Vögeln ließen sich fast 40 auf Giftköder zur Beseitigung einer Mäuse- oder Rattenplage zurückführen.