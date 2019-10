Tote Pferde in Kolitzheim: Polizei schließt Vergiftung nicht aus

In den vergangenen Wochen sind in Kolitzheim (Lkr. Schweinfurt) drei Pferde aus unterschiedlichen Ställen verendet. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie vergiftet wurden. Die Beamten in Gerolzhofen führen derzeit Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt in Schweinfurt durch. Dabei ist die Polizei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Verdächtiges der Polizei melden

Falls der Verdacht einer Tiervergiftung besteht, werden Halter gebeten, sich neben dem Tierarzt auch unverzüglich bei der Polizei zu melden. Die Beamten hoffen darauf, gegebenenfalls Beweise sichern zu können. Wer Verdächtiges in der Nähe von Tierställen bemerkt, wird gebeten, sich bei der Polizei Gerolzhofen unter folgender Telefonnummer zu melden: 09382 9400